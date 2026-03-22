İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 arkadaşın çakmak gazı heyecanı kötü bitti: 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Güncel

5 arkadaşın çakmak gazı heyecanı kötü bitti: 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Bolu'da gece saatlerinde bir araç içerisinde çakmak gazı çektiği öne sürülen 5 arkadaştan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

IHA22 Mart 2026 Pazar 12:39
5 arkadaşın çakmak gazı heyecanı kötü bitti: 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
ABONE OL

Olay, gece saat saatlerinde Yaka köyü mevkii Çele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köy yolu üzerinde bulunan bir araç içerisinde 5 arkadaş çakmak gaz tüpü ile gaz soludu. 16 yaşındaki M.M. gazdan etkilenerek fenalaştı. Arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin çakmak gazı soluması neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. M.M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip Yakabayat köyü Bulutlar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.