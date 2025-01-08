5 ayda 3 milyona yakın kişi tercih etti! Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yoğun ilgi

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçak trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Havalimanının açılışının yapıldığı 10 Ağustos 2024'ten bu yana iç hatlarda 1 milyon 546 bin 408, dış hatlarda ise 462 bin 40 olmak üzere toplam 2 milyon 8 bin 448 yolcuyu ağırladığını aktaran Uraloğlu, "İç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda 3 bin 426 olmak üzere, toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Niğde'ye olan yakınlığıyla da bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri."

Havalimanının bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, burasının Çukurova Bölgesi'nin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacağını sözlerine ekledi.