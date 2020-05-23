İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8156
  • EURO
    7,4243
  • ALTIN
    380.408
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 aylık bebek kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel

5 aylık bebek kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle iki ay önce ameliyat edilen 5 aylık bebek, fenalaşarak hayatını kaybetti.

IHA23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:33 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:36
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İzmit 28 Haziran Mahallesi Turan Sokak’ta ikamet eden İlhan Yıldırım ile Meryem Yıldırım’ın çiftinin 3 çocuğundan biri 5 aylık Mertcan Yıldırım, yaklaşık 2 ay önce kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat oldu. Önceki gün evinde fenalaşan Mertcan bebek, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Mertcan’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Mertcan Yıldırım’ın cenazesi Kandıra Çalyer Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Camilere çirkin saldırıya sert tepki: Buluruz, cami dibinde ezanı dinletiriz!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.