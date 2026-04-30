5 çocuk annesi her yerde aranıyordu! Sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Emine Aktürk'ten sabah evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kanaldaki su seviyesi düşürülürken, kanala giren dalgıçlar yaklaşık 7 kilometrelik kısmı taradı.
Kayıp ihbarında bulunduğu 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ün cesedi sulama kanalında bulundu. Bölgede itfaiye ve dalgıç ekipleri arama çalışmasında görev aldı.