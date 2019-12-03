İçişleri Bakanlığı: 5 DEAŞlı terörist ülkelerine iade edildi
İçişleri Bakanlığı: 'Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir.'
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir " denildi.
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