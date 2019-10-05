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5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması

5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu ve Tv8'de O Ses Türkiye yeni sezon ekranlara gelecek. 5 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Tüm televizyon takipçileri 5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. . Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu ve Tv8'de O Ses Türkiye yeni sezon bölümleri izleyici ile buluşacak. 5 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
5 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Ekim reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (28 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL
 

 
 
AB
 

 
ABC
 

 

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