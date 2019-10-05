Tüm televizyon takipçileri 5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. . Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu ve Tv8'de O Ses Türkiye yeni sezon bölümleri izleyici ile buluşacak. 5 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Ekim reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTA (28 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

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