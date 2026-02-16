İSTANBUL 20°C / 12°C
  • 5 günde art arda acı haber! 3 çocuk boğularak can verdi
Güncel

5 günde art arda acı haber! 3 çocuk boğularak can verdi

Hatay'da beş gün içerisinde etkili olan aşırı yağışlarla birlikte suyla dolan çukur 10 yaşındaki çocuğa, inşaat temeli ise 5 ve 6 yaşındaki kardeşlere mezar oldu.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da son bir haftadır yağışlı hava etkisini hissettiriyor. 10 Şubat günü Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler, suyla dolan inşaat temeline düşerek can verdi. 15 Şubat günü ise 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah su dolu çukurda boğuldu.

Kentte etkili olan yağışlarla birlikte 3 çocuk son bir hafta içerisinde boğularak can verdi. Çocukların kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesiyle ilgili yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

