5 günde art arda acı haber! 3 çocuk boğularak can verdi

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da son bir haftadır yağışlı hava etkisini hissettiriyor. 10 Şubat günü Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler, suyla dolan inşaat temeline düşerek can verdi. 15 Şubat günü ise 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah su dolu çukurda boğuldu.

Kentte etkili olan yağışlarla birlikte 3 çocuk son bir hafta içerisinde boğularak can verdi. Çocukların kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesiyle ilgili yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.