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Güncel

5 gündür kayıp olan kız çocuğundan sevindiren haber

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 14 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğunu bildirdi. 5 gündür haber alınamayan kız, adli ve idari işlemlerin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

IHA7 Ocak 2022 Cuma 23:00 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 23:00
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yılmaz-Ebru Gürpe çifti, 2 Ocak tarihinde akşam markete ekmek almak için çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kızları Jale Gürpe için kayıp başvurusunda bulunmuştu. 5 gündür kızından haber alamadığını söyleyen anne Ebru Gürpe, çocuğunun kazağına sarılarak gözyaşı döküp yetkililerden yardım istemişti. Ailenin kızlarının kaçırıldığını söylemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kayıp kız öğle saatlerinde bulundu.

"AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "J.G. isimli kayıp çocuk ile ilgili yapılan çalışmalarda, 03.01.2022 tarihinde annesi E.G. tarafından Yenikapı Polis Merkezi Amirliğine kayıp şahıs müracaatı yapılmış ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kız çocuğu 07.01.2022 saat.13.28 sıralarında bulunmuştur. J.G., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli, idari işlemleri yapıldıktan sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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