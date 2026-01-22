İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
Güncel

5 günlükken darp edildi, engelli kaldı: Bakan Tunç'tan cani hemşire ile ilgili açıklama

Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığı iddia edilen 5 yaşındaki Deniz Esin'in darp edilme anlarına ait dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Tunç, 'Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir.' ifadelerini dedi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar'ın (5) henüz 5 günlükken bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire şiddetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"ADALET TECELLİ EDECEKTİR"

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin vicdanları yaraladığını vurguladı.

Yaşamı korumakla yükümlü kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."

