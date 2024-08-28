5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Kocaeli'nin Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde, yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği, kentin kuzeyinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.