5 il merkezli operasyon

Bakan Yerlikaya: 5 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 38 Milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheliyi yakaladık. 16'sı tutuklandı.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2025