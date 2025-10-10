İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

5 il merkezli operasyon

5 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik operasyonlarda hesaplarında 38 Milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. 16'sı tutuklandı.

10 Ekim 2025 Cuma 07:53
ABONE OL

Bakan Yerlikaya: 5 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 38 Milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheliyi yakaladık. 16'sı tutuklandı.

