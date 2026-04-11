Güncel

5 ilde 5 aylık takip! 76 şüpheli tutuklandı

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 76'sı tutuklandı.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de 5 gün önce gerçekleştirilen operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan 100 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 5 gün önce 91 şüpheli, ardından da 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

  • trabzon
  • uyuşturucu operasyonu
  • zehir taciri
  • Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
  • Narkotik

