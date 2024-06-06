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5 ilde 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli deprem senaryosuyla 5 ilde tatbikat gerçekleştirildi.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
5 ilde 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden elde edilen tecrübeyle kamu gücünün kullanılması, destek illerin intikali, AFAD merkezlerinin deprem anından itibaren afet yönetim süreçlerine katılımı ve koordinasyonun test edilmesi amacıyla gerçekleşen tatbikatta, vatandaşlara cep telefonlarından kısa mesajla duyuru yapıldı.

Senaryo gereği, merkez üssü Gemlik olan Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Bilecik'i etkileyen 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine hemen Bursa AFAD Müdürlüğünde Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Demirtaş, kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ilde tatbikata 39 kamu kurumu ve 15 sivil toplum kuruluşunun katıldığını söyledi.

Sabah saatlerinde başlayan tatbikatın dayanışma içinde geçtiğini belirten Demirtaş, "Allah böyle bir felaketle bizi karşı karşıya bırakmasın ama olacaksa da bizim mutlaka bu işte hazır olmamız gerektiğini özellikle ifade ediyorum. Sorumluluklarımızın farkında olmamız lazım. Allah korusun böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımız zaman vatandaşlarımız devleti hemen yanında görmek istiyor." diye konuştu.

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, bu yıl ülke genelinde 70 tatbikat yapmayı planladıklarını bildirdi.

Tatbikatlarla olası afetlere hazır hale gelebilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatta senaryo gereği Bursa'da 6,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 5 il, 26 ilçe etkilenmiştir. Tatbikat sıfırıncı dakikadan itibaren 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak yapılacaktır. Depremden etkilenen başta Bursa olmak üzere Kocaeli, Bilecik, İstanbul'da sadece Tuzla'yı aldık, Yalova illerine 18 destek ili, AFAD Başkanlığımızca görevlendirdik. Tatbikat süresince AFAD koordinasyonunda mobil koordinasyon tırı, sabit kanatlı İHA UÇBEY, 6 da dron görev alıyor."

Ergin, tatbikata yaklaşık 7 bin personelin katıldığını sözlerine ekledi.

Bursa AFAD Müdürü Mehmet Buldan da tatbikata ilişkin sunum yaptı.

Tatbikat kapsamında Gemlik'te yıkılan binalarda enkazda kalan yaralılar kurtarıldı.

- YALOVA'DA "YIKILAN" 72 BİNADA ENKAZDA KALANLAR İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yalova'daki tatbikat, Valilik koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, polis, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Hülya Kaya'nın başkanlığındaki koordinasyon çalışmaları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönetildi.

Sahaya gönderilen ekiplerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 72 binada enkazda kaldığı belirlenen 335 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yıkılan binalara sevk edilen arama kurtarma, sağlık ve güvenlik güçleri, enkazdan çıkarılan yaralıların en yakın hastanelere sevklerini sağladı.

Kaya, yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerin senaryodaki görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

  • Afet yönetimi
  • Türkiye tatbikatı
  • Deprem senaryosu

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