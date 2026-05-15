15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
5 ilde ''change'' araç operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'change' araçlara yönelik yürütülen çalışmalarda 24 şahıs gözaltına alındı.

IHA15 Mayıs 2026 Cuma 07:56
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda; ağır hasarlı, trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirerek "change" işlemi yaptıkları; bu şekilde kimlik bilgileri değiştirilmiş araçları, gerçek durumunu gizleyerek üçüncü şahıslara sattıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya illerini de kapsayan toplam 5 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, "change" yapıldığı tespit edilen 40 adet araç ele geçirildi.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

