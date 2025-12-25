İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8493
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 ilde ''deepfake'' operasyonu... Sahte yatırım reklamlarıyla 25 milyonluk vurgun
Güncel

5 ilde ''deepfake'' operasyonu... Sahte yatırım reklamlarıyla 25 milyonluk vurgun

Düzce merkezli 5 ilde yapay zeka teknolojisiyle ünlü isimleri taklit ederek hazırladıkları sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 25 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 13:33 - Güncelleme:
5 ilde ''deepfake'' operasyonu... Sahte yatırım reklamlarıyla 25 milyonluk vurgun
ABONE OL

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini takibe aldı.

YAPAY ZEKA İLE GÜVEN KAZANDILAR

Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin kamuoyunda tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini yapay zeka yöntemiyle manipüle ederek sahte yatırım reklamları oluşturduğu belirlendi. Bu reklamlar aracılığıyla mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendiren şebekenin, vatandaşları ikna ederek farklı banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarına para transferi yaptırdığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında G.A., A.A., K.O., S.G. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

25 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarını inceleyen uzman ekipler, bu hesaplar üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık para girişi ve çıkışı yapıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

  • deepfake
  • operasyon
  • sahte reklam
  • dolandırıcı
  • vurgun

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.