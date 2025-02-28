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5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Aydın merkezli 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

IHA28 Şubat 2025 Cuma 09:46 - Güncelleme:
5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
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Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarına operasyonlarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 yılın üzerinde aranan şahıslara yönelik 26-27 Şubat 2024 günü icra edilen faaliyette; Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik İlçesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan B.G., Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler İlçesi Dalama Mahallesi'nde 5 ilde dolandırıcılık suçundan 12 yakalama kararı ile 2 ay 6 ay hapis cezası bulunan F.T., Söke İlce Jandarma Komutanlığınca Söke İlçesi Sarıkemer Mahallesi'nde 3 dosyadan 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ç., Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçundan aranan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.A., Söke İlce Jandarma Komutanlığınca Söke İlçesi Sarıkemer Mahallesi'nde 3 dosyadan 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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