5 ilde eş zamanlı çalıntı araç operasyonu

Çalıntı araç ticareti yapan bir şebekeye yönelik yürütülen istihbarat çalışması, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sonuçlandı. Jandarma ekiplerinin Kışla köyünden gelen bir ihbarla başlattığı soruşturma, organize bir çalıntı araç ağının ortaya çıkarılmasını sağladı. Operasyon kapsamında hem çalıntı araçlar hem de parçalarına ayrılmış çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kışla köyünde çalıntı otomobil bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Yozgat, Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 otomobil ve 156 parçalanmış otomobil parçası ele geçirdi.
Yozgat merkezli 5 ilde düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.