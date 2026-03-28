5 ilde eş zamanlı çalıntı araç operasyonu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kışla köyünden gelen ihbar üzerine başlattığı çalışmayı 5 ile genişletti. Yozgat, Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 5 otomobil ve 156 parçalanmış otomobil parçası ele geçirildi.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 14:37
Çalıntı araç ticareti yapan bir şebekeye yönelik yürütülen istihbarat çalışması, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sonuçlandı. Jandarma ekiplerinin Kışla köyünden gelen bir ihbarla başlattığı soruşturma, organize bir çalıntı araç ağının ortaya çıkarılmasını sağladı. Operasyon kapsamında hem çalıntı araçlar hem de parçalarına ayrılmış çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi.

KIŞLA KÖYÜNDEKİ İHBAR SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kışla köyünde çalıntı otomobil bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI ÇALINTI ARAÇ OPERASYONU

Yozgat, Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 otomobil ve 156 parçalanmış otomobil parçası ele geçirdi.

4 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yozgat merkezli 5 ilde düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • çalıntı araç operasyonu
  • Yozgat jandarma
  • KOM Şube Müdürlüğü
  • araç kaçakçılığı
  • eş zamanlı operasyon

