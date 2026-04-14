5 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Konya merkezli yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonu 5 ilde eş zamanlı gerçekleşti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanırken, organizatörlere ağır para cezaları uygulandı ve onlarca yabancı uyruklu hakkında sınır dışı süreci başladı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Konya merkezli Antalya, Adana, Niğde ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
10 KİŞİ TUTUKLANDI, ORGANİZATÖRLERE 670 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon kapsamında organizatörlere toplam 670 bin lira idari para cezası uygulanırken, 44 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.