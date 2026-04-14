İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7416
  • EURO
    52,7599
  • ALTIN
    6867.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: Zanlılar tutuklandı
Güncel

5 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 5 ilde eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheliden 10'u tutuklanırken, organizatörlere toplam 670 bin lira idari para cezası kesildi ve 44 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

AA14 Nisan 2026 Salı 12:28 - Güncelleme:
5 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: Zanlılar tutuklandı
ABONE OL

Konya merkezli yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonu 5 ilde eş zamanlı gerçekleşti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanırken, organizatörlere ağır para cezaları uygulandı ve onlarca yabancı uyruklu hakkında sınır dışı süreci başladı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Konya merkezli Antalya, Adana, Niğde ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI, ORGANİZATÖRLERE 670 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında organizatörlere toplam 670 bin lira idari para cezası uygulanırken, 44 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

  • göçmen kaçakçılığı operasyonu
  • Konya operasyon
  • göçmen kaçakçılığı
  • sınır dışı işlemi
  • eş zamanlı operasyon

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.