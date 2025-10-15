İSTANBUL 20°C / 14°C
  • 5 ilde eş zamanlı operasyon! Çirkinler ve Daltonlar çökertildi
Güncel

5 ilde eş zamanlı operasyon! Çirkinler ve Daltonlar çökertildi

Bursa polisi, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu 'Çirkinler', 'Daltonlar' ve Nurettin Yıldız liderliğindeki silahlı grupların faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 21:04
5 ilde eş zamanlı operasyon! Çirkinler ve Daltonlar çökertildi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin suç örgütlerine nefes aldırmadı. Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "Çirkinler", "Daltonlar" ve Nurettin Yıldız liderliğindeki silahlı yapılanmaya büyük darbe vuruldu.

Bursa polisi, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütlerin faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Soruşturmada, müşteki B.S.'nin, liderliğini INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu olayda 6 şüpheli tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ise İzmir merkezli, liderliğini Nurettin Yıldız'ın yaptığı örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

10 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik'te yapılan baskında 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Toplam 16 şüpheli tutuklanırken, emniyet kaynakları "Bursa ve çevresinde suç örgütlerine göz açtırmayacağız" mesajı verdi.

