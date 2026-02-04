İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

5 ilde eş zamanlı operasyon! Dolandırıcılara geçit yok: 12 şüpheli tutuklandı

Siber dolandırıcılara yönelik Kars merkezli 5 ilde düğmeye basıldı. Sosyal medya hesaplarını ele geçirip vatandaşları tuzağa düşürdükleri öne sürülen 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

4 Şubat 2026 Çarşamba 13:45
Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "sahte el" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Instagram, Facebook, Tiktok ve Messenger isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden "sosyal yardım" adı altında sosyal medya hesaplarını ele geçiren, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren, banka hesap bilgilerini ve şirket hesaplarını kullandıran şüpheli şahıslar tespit edildi. İncelemede bu yöntemle 52 kişinin dolandırıcılık mağduru olduğu ve 26 kişinin ise sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği, milyonlarca lira müşteki zararının olduğu ortaya çıkarıldı.

4 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ ÇALIŞMA SONUCU DÜĞMEYE BASILDI

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler Kars, Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana'da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. "Sahte el" adı verilen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerden 1'inin yakalama işlemleri devam ederken, 6 şüpheli ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevki edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

