5 ilde kafe ve restoran denetimi

Bakanlık ekipleri, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Çanakkale'de gerçekleştirdikleri denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Üsküdar'da yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin yanı sıra marketleri denetledi.

Menteşe, denetimler sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe işaret ederek, "Bu değişiklikle restoran, lokanta ve kafe gibi yemek ve içecek servisi sunan işletmelerde kapı önünde ve hizmet sunumu şekline göre masa üstlerinde veya sipariş verilen yerlerde fiyat etiketlerinin asılı bulunması zorunluluğu oluştu." dedi.

İlk aşamada hem sektör temsilcilerini hem de esnafı ziyaret ederek bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Menteşe, "Peşinden denetimlerimize başladık. Ocaktan bugüne 3 bin 101 civarında işletmemizi denetledik. Buradan kaynaklı yaklaşık 6 bin 700 aykırılık tespit ettik. İdari yaptırımlar uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Menteşe, bütün illerde olduğu gibi İstanbul'da da marketlerdeki temel gıda ürünleri başta olmak üzere bütün ürünlerin etiketlerini kontrol ettiklerini, vatandaşlardan kendilerine gelen şikayetleri de değerlendiklerini söyledi.

İsmail Menteşe, yıl başından bugüne kadar İstanbul'da fiyat etiketi uygulamasındaki eksiklikler dahil olmak üzere karşılaştıkları aykırılıklar dolayısıyla 22-23 milyon lira civarında idari para cezası uygulandığını ifade etti.

- "SATIŞA ARZ EDİLEN MALLAR ÜZERİNDE FİYAT ETİKETİ BULUNDURULMASI ZORUNLU"



Çanakkale'de de zincir marketlerde fiyat etiketleri incelendi.

Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, 6502 sayılı kanun kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde satışa arz edilen mallar üzerinde fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

Bu etiketin ambalajların, kutuların üzerinde olabileceğini dile getiren Tuncerli, şunları ifade etti:

"Ama bunların bulundurulması zorunlu. Bunlar için asgari bilgilerin olması yeterli. Bizim için asgari bilgiler nelerdir? Ürünün satışa sunulan fiyatı, birim fiyatı gibi bilgilerin olması gerekiyor. Yerli üretim olup olmadığı, Bakanlıkça belirlenmiş logo gibi unsurları içermesi gerekiyor. Bunun haricinde son dönemlerde sıklıkla lokanta, kafe ve restoranlarda da denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerde de fiyat tarifesi ve listelerini kontrol ediyoruz. Son yapılan değişiklikle fiyat tarifelerinin lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin giriş kısmında müşterilerin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği bir yerde bulundurulması zorunlu."

- "SERVİS ÜCRETİ ADI ALTINDA ÜCRET ALINIP ALINMADIĞINI DA KONTROL ETTİK"



Samsun'da da Ticaret Bakanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde kafe, restoran, pastane ve benzeri işletmelerde denetim yaptı.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını, etiket ile kasa arasında fiyat farkı olup olmadığını kontrol ettiklerini belirterek, aldatıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

İşletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığını ve ürünlere ait raflarda fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını incelediklerini dile getiren Turpçu, fiyat listelerinin iş yerlerinin girişinde ve hizmet sunulan masaların üstünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde listelenmiş olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Turpçu, "servis ücreti" adı altında ücret alınıp alınmadığını da kontrol ettiklerini bildirdi.

- "BAKANLIĞIMIZ BU KONU ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURUYOR"



Gaziantep'te de Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kemal Köker Caddesi'nde faaliyet gösteren restoranları denetledi.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, denetimlerin Bakanlık koordinasyonunda eş zamanlı olarak 5 ilde yapıldığını söyledi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten İncesoy, "Özellikle fiyat listelerin olup olmadığını kontrol ettik. Bu uygulama 1 Ocak'ta başlamıştı. O zamandan beri yapılan denetimlerde bunu önemsiyoruz. Halkın mutlaka görebileceği yerde ve okunur olması lazım etiketlerin. Bakanlığımız bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Barış Çakmak da bu denetimler sayesinde daha güvenli gıdalar yediklerini dile getirdi.

Denetimlerin daha sık yapılmasını isteyen Çakmak, "Bu denetimlere gerçekten ihtiyacımız var. Zaten devletimiz gereğini yapıyor. İnşallah daha iyi olacak. Herkes kafasına göre fiyat yazıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Devletimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

- "TÜKETİCİNİN KORUNMASI AMACIYLA OLDUKÇA KRİTİK ÖNEME SAHİP"



Antalya'da Konyaaltı ilçesinde Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan'ın da katıldığı denetimlerde, sahil bölgesindeki restoran ve kafelerin giriş kapısı önünde ve masalarda menü olup olmadığı incelendi.

Ekipler, restoran ve kafelerde menü fiyatlarındaki tutarlılık ile servis ücretleri gibi uygulamalara yönelik denetlemelerde bulundu.

Özşahan, il genelinde çok sayıda ekiple denetim yaptıklarını belirterek, incelemelerin tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Özşahan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.