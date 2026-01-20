5 ilde organize suç örgütü operasyonu: Şüpheliler gözaltında

İSTANBUL 7°C / 1°C
Muğla merkezli 5 ilde iki suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

20 Ocak 2026 Salı 15:29
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve suç unsurları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • suç örgütü
  • operasyon
  • gözaltı

