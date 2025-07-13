Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz , 1 iş makinesi ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuldu.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

Çalışmalara helikopter ve uçaklar da destek veriyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Çayüstü köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

TOKAT'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.