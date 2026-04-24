5 ilde 'rüşvet' operasyonu! 14 şüpheliden 7'si tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Ardahan merkezli Samsun, Şanlıurfa, Kars ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 1 cezaevi müdürü, 5 infaz koruma memuru, 6 hükümlü yakını ve 2 eski hükümlü olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 müdür, 3 infaz koruma memuru ve 3 sivil olmak üzere 7 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.