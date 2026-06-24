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  • İstanbul merkezli sahte reçete operasyonu: 19 eczacı yakalandı
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İstanbul merkezli sahte reçete operasyonu: 19 eczacı yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stoklayarak bu ilaçları yurt dışına kayıt dışı şekilde satan 19 eczacı yakalandı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 08:13 - Güncelleme:
İstanbul merkezli sahte reçete operasyonu: 19 eczacı yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.

Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

  • ilaç kaçakçılığı
  • operasyon
  • gözaltı

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