İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4231
  • EURO
    53,2119
  • ALTIN
    6839.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 ilde siber dolandırıcılara eş zamanlı baskın: 500 milyonluk para trafiği deşifre oldu
Güncel

5 ilde siber dolandırıcılara eş zamanlı baskın: 500 milyonluk para trafiği deşifre oldu

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik tespit edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
5 ilde siber dolandırıcılara eş zamanlı baskın: 500 milyonluk para trafiği deşifre oldu
ABONE OL

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık" suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Trabzon'da ikamet eden bir şüphelinin banka hesaplarını kiraladığı ve bunları Türkiye genelinde bu suçları işleyen şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu belirlendi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yomra Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek mal ve hizmet satın almak isteyen vatandaşlar ile yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

Mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik tespit edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.