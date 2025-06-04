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5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Yalova merkezli 5 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 19:14 - Güncelleme:
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı
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Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarla sosyal medya platformlarından iletişime geçen şüphelilerin, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle sahte uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Araştırmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için Yalova, Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin arandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.M.K, B.Ç, Ü.K, A.A, T.A. ve C.Ö. tutuklandı.

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