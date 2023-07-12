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5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 6 gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis oynattıkları ve elde ettikleri paraları yurt dışına çıkartmaya çalıştıkları iddia edilen 17 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 6 gözaltına alındı
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim 2022'de İstanbul Havalimanı'nda birer kilogramlık 3 külçe altın, 74 bin 600 dolar ile 209 bin 895 Dubai dirhemi ile yakalanan 4 şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesini tamamlandı.

Çalışmaların sonucunda el konulan altın ve dövizin, yasa dışı sanal bahis sitesi işleten ve "İlker Z. Grubu" olarak bilinen suç örgütü ile iltisaklı kişilere ait olduğunu tespit eden ekipler, bu yapılanma içerisinde online ödeme hizmeti sunan bazı legal şirketlerin de altyapılarını örtülü şekilde kullandırarak suça iştirak ettiğini belirledi.

Ekipler, çalışmaların ardından sanal bahis sitesi işleten ve bu yapıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.

Adreslerinde bulunmayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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