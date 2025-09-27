İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 10:42
5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
ABONE OL

Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari, İstanbul, Konya, Tekirdağ ve Van'da 23 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet", "suç işlemek için örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'ine adli kontrol şartı uygulandı.

Hakkari Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin, üçüncü kişilere ait elektronik para, banka hesapları ve GSM numarası temin ettikleri, hesapların kontrollerini sağlayarak birden fazla yasa dışı bahis sitesinde para transferinde aracılık yaptıkları, suçtan elde edilen gelirleri kripto varlıklar aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Banka ve kripto hesaplarının yönetildiği GSM hatlarına ait şifrelerin üçüncü kişilere kargo aracılığıyla aktarıldığı, bahis sitesi üzerinden kayıtlı banka hesaplarına bakiye tanımlaması yapıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin İstanbul'da faaliyet gösteren beş paravan şirket aracılığıyla aklanıldığı ve şüpheli hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

