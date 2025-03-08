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5 ildeki taşınmazlar için ihale düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 5 ildeki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
5 ildeki taşınmazlar için ihale düzenlenecek
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ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Tepebaşı, Şanlıurfa'nın Karaköprü, İzmir'in Güzelbahçe, İstanbul'un Şile, Ankara'nın Çankaya ilçelerindeki birer taşınmazın satışı yapılacak.

Bu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 10 bin ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 4 milyon ile 70 milyon lira arasında değişiyor.

Eskişehir ve Şanlıurfa'daki ihale için son teklif verme tarihi 25 Mart, İzmir ve İstanbul'dakiler için 26 Mart, Ankara'daki için 27 Mart olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine, son teklif verme tarihlerinde, saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

  • ÖİB Satış
  • Taşınmaz Satışı
  • Maliye Özelleştirme

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