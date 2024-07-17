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5 ilimizde kuruldu! Artık havadan da takip edilecek

5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
5 ilimizde kuruldu! Artık havadan da takip edilecek
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Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'da orman havacılık işletme müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla orman havacılık işletme müdürlükleri kuruldu.

Öte yandan, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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