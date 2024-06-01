5 Kangal köpeği uyutarak, 45 kurbanlık koyunu çaldılar

Edinilen bilgiye göre, olay 16 Mayıs gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şeyh Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Eldek (47) Kurban Bayramı'nda satmak için bundan 6 ay önce 450 bin lira ödeyerek 45 küçükbaş hayvan aldı. Eldek, bu hayvanlara 6 ayda 250 bin lira da masraf yaptı. Eldek, Kurban Bayramı öncesi koyunları satmayı hayal ederken 16 Mayıs gecesi saat 02.00 sıralarında uyudu. Ancak sabah kalktığında 45 koyununun olmadığını 5 kangal cinsi köpeğinin de uyur vaziyette olduğunu görünce jandarma ekiplerine başvurdu. Aradan geçen 16 günde Eldek'in koyunları bir türlü bulanamadı.

"UYANMAM ÇOK GÜÇ OLDU"



Koyunları çalınan Eldek, o sabah güçlükle uyanabildiğini belirterek, "Sabah her zamankinden farklı kaktım. Uyanmam çok güç oldu. Ahıra gittiğimde ise 5 kangal cinsi köpeğim uyuyordu beni hiç fark etmediler. Sonra baktım ki 45 kurbanlık koyunum yok. Hemen jandarmaya başvurdum. Köpeklerim iki gün kendine gelemedi. Hırsızlar gelip sanırım uyutan sprey sıkmışlar. Hiç haberimiz olmadı. Köpekler de hiç havlamadı" şeklinde konuştu.

"YETMEMİŞ BİR DAHA GELİP GERİ KALANLARI DA GÖTÜRMÜŞLER"



Eldek, koyunları kurbanda satmak için aldığını 650 bin lira para harcadığını şuan ki piyasa değerinin 1 milyon lira olduğunu belirterek, "Gece ben uyuyunca gelmişler. Kurbanların bir kısmını pikap ile götürmüşler. Yetmemiş bir daha gelmişler diğer geri kalanları da götürmüşler. O gün bugündür hayvanlarım yok. Jandarma araştırıyor ama bulanamadı. Ben 650 bin lira masraf ettim. Kurban Bayramı öncesi satacaktım şimdi ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Öte yandan, jandarma ekipleri konuyla ilgili araştırması sonucu şüphelendiği iki kişiyi gözaltına aldı.