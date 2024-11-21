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  • 5 kardeşin can verdiği yangında rapor çıktı! Bakın nasıl başlamış?
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5 kardeşin can verdiği yangında rapor çıktı! Bakın nasıl başlamış?

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla fişe takılı elektrikli sobanın devrilip önce halıyı ardından da laminantları tutuşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

DHA21 Kasım 2024 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
5 kardeşin can verdiği yangında rapor çıktı! Bakın nasıl başlamış?
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Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım günü saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti. Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

'YAN YANA DEFNEDİLDİLER'

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu tespit edildi.

Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

'ÖNCE HALI TUTUŞMUŞ"

Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.

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