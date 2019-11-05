5 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Çocuk reyting sıralaması 5 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Çocuk reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Mekanik 2 Suikast, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Kibar Feyzo, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. 5 Kasım reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..