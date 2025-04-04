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5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA4 Nisan 2025 Cuma 14:36 - Güncelleme:
5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Hamitler Mahallesi 1. Karacaali Sokak'ta 5 katlı apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangından kaçan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk, yangından korunmak için asansöre sığındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla asansörden çıkarılan çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

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