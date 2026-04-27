  • 5 katlı otoparkın yıkımı sırasında çökme: Operatör yaralı olarak kurtarıldı
5 katlı otoparkın yıkımı sırasında çökme: Operatör yaralı olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı. Göçük altındaki operatör ise arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 16:24
Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.

OPERATÖR YARALI OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Yalçın Karadoğan'ın (23) kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Karadoğan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

