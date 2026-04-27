5 katlı otoparkın yıkımı sırasında çökme: Operatör yaralı olarak kurtarıldı

Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.OPERATÖR YARALI OLARAK KURTARILDI
Enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Yalçın Karadoğan'ın (23) kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Karadoğan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.