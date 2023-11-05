İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın müellifi tutuklandı
Güncel

5 kişinin hayatını kaybettiği binanın müellifi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 19:00 - Güncelleme:
5 kişinin hayatını kaybettiği binanın müellifi tutuklandı
ABONE OL

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Apartmanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı.

  • Hatay Depremi
  • İnci Apartmanı
  • Statik Proje Müellifi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.