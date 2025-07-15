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5 kişiyi mezar olan kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Kocaeli'de 5 kişiyi hayattan koparan kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Aynı yerde aynı şekilde meydana gelen ikinci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü

İHA15 Temmuz 2025 Salı 10:55 - Güncelleme:
5 kişiyi mezar olan kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı!
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Aynı yerde aynı şekilde meydana gelen ikinci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden Sinan Demir idaresindeki 34 DKT 578 plakalı otomobil ile 34 DCK 849 plakalı otomobil ve Şahin K. yönetimindeki 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı.

YOLDA GİDERKEN, ÜZERLERİNE KONTEYNER DÜŞTÜ

Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT 578 plakalı otomobil, tırın düşen dorsesinin altında kaldı. Bariyerlere de giren otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tırın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şahin K'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, kazanın yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

"DAHA FAZLA CAN KAYBI YAŞANMADAN BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

Öte yandan, Dilovası Rampası mevkii, daha önce de benzer kazalara sahne olmuştu. 2 Ağustos 2023 tarihinde aynı noktada bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetmişti. Ayrıca bölgede sık sık yaralanmalı kazaların meydana geldiği belirtiliyor. Vatandaşlar, Dilovası ilçesinin hem sanayi, hem de liman yoğunluğu sebebiyle tır sayısının fazla olduğunu belirterek önlemlerin artmasını istedi. Bazı vatandaşlar yaptıkları yorumlarda, "Ben tır şoförüyüm, hafriyat ve konteyner taşıyanların denetimi daha fazla olmalı. Kapalı dorse çalışıyorum, haliyle takografa uyuyoruz. Bazıları bir sefer daha fazla atacağım diye ne konteyneri kitler, ne branda çeker, ne de hız limitine uyar" ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal medyada duruma tepki gösteren binlerce vatandaş, trafik polislerinin tırlar üzerinde düzenli denetim yapmasını talep ediyor.

  • kocaeli kaza görüntüsü
  • trafik kazası
  • üçüncü kazanın görüntüsü

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