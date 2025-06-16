Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğunun intihara kalkıştığı" yönünde haberlere yer verildiği belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs ayında çocuk evi sitesinden 5 çocuğumuz çamaşır suyu içtiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine çocuklarımızla ilgili gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmış, hastaneye sevk edilerek, sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Halihazırda çocuklarımızın sağlık durumları iyidir. Çocuklarımızla ayrı ayrı ve hastanedeki ilgili uzmanlarla yapılan görüşmelerde çocuklarımızın kendilerine herhangi bir zarar verme niyeti taşımadıkları ortaya çıkmıştır. Aynı gün içinde taburcu edilen ve kuruluşa dönen çocuklarımıza gerekli psikososyal destek sağlanmaya devam edilmektedir."

Açıklamada, "Bu tür hassas konularda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek haberlerin dikkatle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız, koruması altındaki tüm çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlıklı bir zeminde devam ettirmek için titizlikle çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

