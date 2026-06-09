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5 milyar TL'lik yasa dışı bahis ağına darbe

Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 5 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 11:43 - Güncelleme:
5 milyar TL'lik yasa dışı bahis ağına darbe
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İçişleri Bakanlığı, 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adana merkezli 23 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

-Bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve

-Bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait; 1 adet paravan şirket, 23 adet konut, 29 adet araç, 13 adet arsa, 4 bin 742 adet banka ve 6 adet kripto hesabına tedbir kararı uygulandı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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