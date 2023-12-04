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5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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