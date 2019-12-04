5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu' dedi.