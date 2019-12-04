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5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu' dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor." dedi
 
MSB "Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerini kullandı.

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