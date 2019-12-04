5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu' dedi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor." dedi
MSB "Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerini kullandı.
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