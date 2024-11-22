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Güncel

PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde darbe! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Mili Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DHA22 Kasım 2024 Cuma 11:47 - Güncelleme:
PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde darbe! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek" denildi.

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