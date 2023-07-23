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  • 5 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

5 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 şehidimizin faili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

23 Temmuz 2023 Pazar 12:05 - Güncelleme:
5 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Tunceli ve Erzincan il jandarma komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, j-SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve jandarma komando timlerinin katılımıyla şehit jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve asker jandarma polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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