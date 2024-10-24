İçişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu.

Şehitlerin isimleri şu şekilde:

TUSAŞ Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan

TUSAŞ Kalite Kontrol Cengiz Coşkun

TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü

Hasan Hüseyin Cambaz

Taksi şoförü Murat Arslan

EŞİNİN HEDİYE GÖNDERDİĞİ DOĞUM GÜNÜ ÇİÇEĞİNİ ALMAMA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TERÖRİSTLER TAKSİCİYİ ŞEHİT EDİP, BAGAJA KOYMUŞ

TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

'OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR'

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim dedi. Murat Arslan'ın arkadaşı Rasim Can Oraz da TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle üzgün ve sinirli olduklarını belirterek, Biz Murat ağabeyin evinde 2 yıl kiracı olarak oturduk. İyi insanlardı, iyi esnaflardı. Kimseye bir zararları yoktu. Üzgünüz ifadelerini kullandı. (