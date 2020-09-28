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Güncel

5 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:57
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları belirlendi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin, Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindekiler arasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi.

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