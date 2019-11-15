MSB: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyon
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi
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