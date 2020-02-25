5 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

DHA 25 Şubat 2020 Salı10:48 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:48

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde yüksek miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kutularda 2 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Araç sürücüsünün depo olarak kullandığı iş yerine yapılan baskında ise 3 ton 700 kilo kıyılmamış kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen 5 ton 700 kilogram kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili M.Ş. ve S.A. gözaltına alındı.