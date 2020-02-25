İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1283
  • EURO
    6,659
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    115670
Güncel

5 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA25 Şubat 2020 Salı10:48 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:48

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde yüksek miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kutularda 2 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Araç sürücüsünün depo olarak kullandığı iş yerine yapılan baskında ise 3 ton 700 kilo kıyılmamış kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen 5 ton 700 kilogram kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili M.Ş. ve S.A. gözaltına alındı.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen o aklını kendine sakla

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Suudi Arabistan'dan skandal video! Türkiye'yi hedef aldılar
Suudi Arabistan'dan skandal video! Türkiye'yi hedef aldılar

Suudi Arabistan'dan skandal video! Türkiye'yi hedef aldılar

ABD: Çin'e karşılık vereceğiz
ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.