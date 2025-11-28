5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi İstanbul'da başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çalışma sistemini genç kuşaklara aktaran Model OIC (MOIC) programı, lise öğrencilerinin uluslararası ilişkiler, müzakere ve kriz yönetimi gibi alanlarda erken yaşta yetkinlik kazanmalarını hedefliyor. 56 ülkeden üst düzey katılımla Grand Cevahir Otel & Kongre Merkezi'nde 4 gün sürecek olan zirvenin zirvenin açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul köklü bir geçmişi olan bir şehir. Medeniyetlere ev sahipliği yapan, farklılıkları zenginlik gören, bu anlamda yüz yıllardır, bin yıllardır barışın, kardeşliğin, adaletin olduğu bir şehir. Bu şehirde İslam ülkelerinden Müslüman öğrencilerin bir araya gelip, dünyanın meselelerini konuşması, özelde de Gazze'de olan dünyanın gözü önünde maalesef cereyan eden bu katliamı konuşmaları, istişare etmeleri çok kıymetli. Buna ev sahipliği yapmaktan dolayı çok memnunuz." dedi.

BAKAN YARDIMCISI YELKENCİ: "BM'NİN BAŞARAMADIĞINI GENÇLER BAŞARACAK"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de zirvenin yapıldığı ilk yıl İstanbul Milli Eğitim Müdürü olduğunu anımsatarak, "İslam dünyasının gençliği burada. Bu bizim için büyük bir umut. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, gençliğin tüm işlerimizde, yaptığımız her işte öğrencilerimizin görüşlerini birinci sıraya koyuyoruz, merkezimize alıyoruz. Bu anlamda, inanıyorum ki, yüzlerce kararı dikkate almayan Birleşmiş Milletler'in başaramadığı etkiyi, İslam ülkeleri olarak bizim büyük organizasyonlarımızın ulaşamadığı başarıyı, sizin bu keskin zekânız ve cesur yüreklerinizden çıkacak öneriler, istikametler ve yol göstericilikle biz başaracağız ve bu sorunu çözme noktasında büyük bir adım atmış olacağız, inşallah" diye konuştu.

ICYF BAŞKANI AYHAN: "GENÇLİĞİN VİCDANI VE KARARLILIĞI YANSITILACAK"

ICYF Başkanı Taha Ayhan da konuşmasında, zirvenin gençlerin küresel meseleleri bilgi, sorumluluk ve güçlü etik değerlerle ele almalarını teşvik ettiğini belirterk, "Bugün, gerçekten küresel bir ağın parçası olarak bir araya geldik. MOIC Kulüpleri, 70'ten fazla ülkede 800'ün üzerinde üniversite ve birçok lisede faaliyet göstermektedir. Lise düzeyindeki MOIC modelinin bu kadar hızlı yayılması, öğrencilerin, eğitimcilerin ve okulların bu konuya olan bağlılığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, genç liderliğin erken yaşta geliştirilmesi gerektiği yönündeki ortak inancı da yansıtır. Bu vizyon, insanları bilgi ve anlayışta yükselmeye teşvik eden Kur'an-ı Kerim öğretisiyle de uyumludur." dedi. Ayhan, zirvenin bu yıl "Filistin için Adalet: Zülme Karşı Direniş" temasıyla düzenlendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu yılki Zirve, önemli bir ahlaki sorumluluğu da beraberinde taşımaktadır. Gerçekleştireceğiniz dört komite, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu acil sorunlara odaklanmaktadır. Çatışmadan etkilenen bölgelerin yeniden inşası, bilimsel ve teknolojik iş birliğinin ilerletilmesi, küresel çevre sorunlarına karşı ortak hareketin güçlendirilmesi gibi konuları tartışacaksınız. Bu komiteler arasında, Filistin davasının her zaman ICYF gündeminde yer alması nedeniyle, Kudüs Komitesi bizler için özel bir anlam taşımaktadır. Gazze'deki soykırımın durdurulması ve Filistin halkına karşı işlenen suçların hesabının sorulması yönündeki görüşmeleriniz, gençliğimizin vicdanını ve kararlılığını yansıtacaktır. Bu konuyu olgunluk, empati ve güçlü bir adalet duygusuyla ele alacağınızdan eminiz."

ICYF Dijital Platformu ve Online Akademisi'nden MOIC üyesi gençlerin yararlanabileceğini vurgulayan Ayhan, dünyanın dört bir yanından 50 başarılı MOIC üyesinin seçilerek Umre bursu verileceğini müjdeledi.

KURT: "TÜRKİYE NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA İSLAM DÜNYASININ MAZLUM COĞRAFYALARINA O KADAR UMUT OLUR"

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Av. Şaban Kurt ise konuşmasında, "Biz bu çalışmaları yaparken devletimizin vizyonuna; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı idealine ve Millî Eğitim Bakanlığımızın gençliğe dair hedeflerine tam bir uyumla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye eğitimde, diplomaside ve insani duruşta ne kadar güçlü olursa, İslam dünyasının mazlum coğrafyalarına o kadar umut olur." diye konuştu.

Dini Eğitim Genel Direktörü Ahmet İşleyen ve Beyoğlu AİHL MOIC Kulübü Kurucu Başkanı Burak Ömer Demir'in de birer konuşma yaptığını zirvenin açılı töreni, protokolün aile fotoğrafıyla sona erdi.

Açılış töreninin ardından komite toplantılarına geçildi.