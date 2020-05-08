5 ve 6 yaşındaki iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 16:20 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye’m' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ervanur Zeynep ve Muhammed Taha Çıtak kardeşler de destek verdi. Sokağa çıkmadığı için evde kalan Çıtak kardeşler, kumbaralarında biriktirdiği paraları kampanyaya bağışlamak istedi. Bunun üzerine Çorum Valiliği ile irtibata geçen çocukların yakınları, yardım istedi. Belirtilen adrese giden görevliler, çocukların aileleriyle görüşüp, kumbaraları teslim aldı. Ekipler, kumbaradaki paraları hesaba yatırıp, dekontu da aileye teslim etti.

VALİDEN SÜRPRİZ HEDİYE

Çorum Vali Mustafa Çiftçi de kumbaralarında biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışlayan Çıtak kardeşlere çeşitli hediyeler gönderdi. İki kardeş, sürpriz hediyeler karşısında mutluluk yaşarken, Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.